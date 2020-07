TS – L’Inter si scioglie di nuovo: stavolta niente caso Icardi. E rispetto a un anno fa…

Non un problema di gambe, ma di testa. Tuttosport attribuisce la sconfitta dell’Inter contro il Bologna all’aspetto mentale: “Non è più l’Inter di Conte. È qualcosa di diverso e di incompiuto“. In caso contrario, secondo il quotidiano la squadra nerazzurra avrebbe fatto “un sol boccone di un Bologna ridotto in dieci“.

Ancora una volta la formazione nerazzurra si scioglie nel girone di ritorno. Un anno fa era successo con l’esplosione del caso Icardi, quest’anno lo sta facendo senza motivo, che è ancora più grave alla luce del lavoro motivazione di Conte con i suoi ragazzi. Nessuno, infatti, poteva immaginare che dopo un anno di lavoro del tecnico salentino l’Inter tornasse “pazza”, promettendo bene e sciogliendosi quando i punti iniziavano a pesare veramente.