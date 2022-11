Inter, sconfitta che non fa male. Una curiosità resta e Inzaghi se la porterà…

Il giorno dopo Bayern Monaco-Inter, il Corriere della Sera analizza la prestazione della squadra di Inzaghi. Nonostante tante riserve lanciate da Inzaghi dal 1', i nerazzurri non hanno sfigurato. "La curiosità resta. E Simone Inzaghi in qualche modo se la porterà avanti fino agli ottavi, dove il sogno è quello di incrociare il Porto, ma incombono le altri grandi corazzate, Real, City, forse Psg, senza dimenticare Conte con il suo Tottenham: in questo momento di grazia, dopo sei vittorie e un pari al Camp Nou, l’Inter dei titolari, sconfitta per la prima volta a Monaco, avrebbe potuto giocarsela fino in fondo con il miglior Bayern? Difficile, anche se il divario visto a inizio settembre, oggi è sicuramente minore. Fatto sta che per alcune cose viste all’Allianz, come la capacità di provarci in ripartenza, la domanda è anche lecita".