Inter, sono 10 sconfitte in 28 gare: è la terza volta nell’era dei tre punti

"Questa è solo la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui l’Inter perde almeno 10 delle prime 28 partite di campionato, dopo il 2011/12 (chiuse al 6° posto) e il 1998/99 (chiuse all’8° posto). Crepe". Questo il dato pubblicato da Opta in merito alla situazione di classifica dell'Inter: i nerazzurri ieri sono caduti per la decima volta in campionato, la terza consecutiva. E questo è successo davvero raramente.