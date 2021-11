CdS – Inter sprecona negli scontri diretti? Da Inzaghi un’obiezione e un’ammissione

L'analisi del quotidiano sulle parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal tecnico nerazzurro

Inter-Napoli è inevitabilmente una gara da non sbagliare per i nerazzurri. L'ennesimo scontro diretto sul cammino dei nerazzurri, chiamati a far meglio in termini di risultato di quanto fatto finora. Ne ha parlato anche Simone Inzaghi in conferenza stampa, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Handanovic e soci hanno già sprecato quella con il Milan, restando a -7 e confermando le difficoltà negli scontri diretti. Pareggi con Atalanta, Juventus e, appunto, Diavolo, più la sconfitta con la Lazio. «Avremmo sicuramente meritato di più» è stata l’obiezione di Inzaghi. Già ribadita in più occasioni, ma stavolta c’è stata anche un’ammissione: «Evidentemente in certe sfide dobbiamo dare qualcosa in più. E dovremo farlo già a partire da domani (oggi, ndr)".