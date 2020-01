Scoperto solo ora il blitz: i tifosi dell’Inter quasi non ci credono. Sarebbe un botto da paura

Il grande blitz di Piero Ausilio a Londra risale a metà novembre in occasione di Inghilterra-Montenegro e tutti lo avevano associato all’interesse (comunque poi confermato) dell’Inter nei confronti di Olivier Giroud. In pochi, anzi, quasi nessuno, però, avevano pensato a Christian Eriksen. Il Corriere dello Sport questa mattina parla di quello stesso blitz, associando il club nerazzurro al centrocampista danese del Tottenham. L’Inter c’è, un colpo da paura che fa sognare i tifosi, che quasi non credono ai loro occhi nell’immaginare l’ex Ajax all’interno della squadra di Antonio Conte. Scrive il quotidiano:

“Risale a metà novembre, infatti, un blitz di Piero Ausilio a Londra. A Wembley si giocava Inghilterra-Montenegro (7-0 il risultato finale), ma il viaggio del ds interista, allora, fu associato all’interesse per Giroud. In realtà, proprio in quell’occasione, andò in scena un vertice con il Tottenham, con l’Inter che manifestò ufficialmente la propria disponibilità ad acquistare Eriksen già durante la finestra invernale, permettendo così agli Spurs di incassare qualcosa, invece di veder partire il giocatore a giugno, rimanendo a mani vuote“.

(Fonte: Corriere dello Sport)