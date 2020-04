Inter, lo scudetto di Bersellini compie 40 anni. Beccalossi: “Oriali, un carisma incredibile”

Il 27 aprile di 40 anni fa, l‘Inter di Eugenio Bersellini, con il 2-2 acciuffato negli ultimi minuti della partita contro la Roma, ottenne il suo 12° scudetto, l’ultimo tutto italiano prima della riapertura delle frontiere. Ai taccuini di Libero, Evaristo Beccalossi, uno dei grandi nomi di quella squadra, ha raccontato così quell’annata incredibile:

“Eravamo ragazzi, tanti venivano dal settore giovanile e alcuni dalla B come me, Pasinato e Spillo (Altobelli, ndr). Partimmo “a manetta”: niente calcoli, leggeri di testa. Fino alla Roma, quando ci venne il braccino: il gol di Mozzini all’88’ ci diede il titolo. Bersellini? Aveva un’aria da duro, ma aveva un’umanità incredibile. Una volta mi disse: “Becca, come fai a non prenderla per 20 minuti, nemmeno per un fallo laterale?”. Faceva l’incazzato, ma gli occhi gli sorridevano. In quella squadra c’erano Marini, Baresi, Oriali. Lele non parlava mai, ma aveva un carisma pazzesco. È stata la fortuna mia e di Spillo trovare in un gruppo così“.

PARTITE ESALTANTI – “Semifinale di Coppa Campioni a con il Real Madrid, 80 mila persone che urlavano “Evaristo! Evaristo”. Entrando in campo mi vennero i brividi: pensavo a mio padre operaio, al mio arrivo a Milano. Lo stesso mi capitava con la Juve: mi caricava affrontare Gentile, Tardelli, Bettega e Zoff. Nel 1979 gli segnai il 2-1 in casa, una roba pazzesca“.

(Fonte: Libero)