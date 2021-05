Gianfelice Facchetti: “Fan scatenato di Barella, all’Inter grazie al mio idolo. Lukaku…”

Il figlio dell'ex presidente nerazzurro ha parlato della vittoria dello scudetto e si è soffermato sui protagonisti della stagione

Poi Gianfelice ha parlato dei meriti dei singoli giocatori: «Ad Handanovic viene riconosciuto troppo poco rispetto a quello che ha dato. Purtroppo non si presta molto mediaticamente. Ma ha tenuto in piedi lo spogliatoio in mezzo a ben due passaggi di proprietà. E poi Ranocchia che è il secondo capitano effettivo dell’Inter, ha sposato la linea nerazzurra. Di Lukaku siamo tutti innamorati. Lo abbiamo visto festeggiare in macchina come un tifoso qualsiasi e questo rende l'idea di quanto siano state spontanee le celebrazioni. Sventolava la maglietta, con la mascherina, ha mostrato felicità, rispetto e senso di responsabilità».