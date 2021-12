Inter, ora il brand vale 466mln. “E lo scudetto può portare un nuovo partner”

Dare forma a un mini-ciclo e rinnovare le ambizioni europee aiuterebbe ad attrarre ancora nuovi contratti con gli sponsor

E' ormai conclamato l'obiettivo stagionale dell'Inter: conquistare la seconda stella. E un'eventuale rivincita dello scudetto potrebbe non solo continuare a dare appeal sportivo al club, ma anche extra-campo e a livello di sponsor. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Uno scudetto porta sempre in dote bonus dai partner (i contratti al rialzo con Socios e Zytara, attuale e futuro main sponsor, daranno entrate per 104 milioni fino al 2025), però un aspetto ancor più rilevante è la spinta al marchio: quello dell’Inter ha già ricevuto una prima lucidata con il ritorno in pianta stabile in Champions.