CorSera: “Scudetto Inter? La domanda non è se ma quando. Magari non sarà spettacolare ma…”

Il Corriere della Sera parla anche di Inter, impegnata stasera contro lo Spezia in una sfida non facile ma che può avvicinare l'obiettivo

"L'interrogativo tra i tifosi meno scaramantici e più realisti non è se l’Inter vincerà lo scudetto, ma quando succederà. Superato senza troppe difficoltà lo scoglio Napoli, ormai sembra solo una questione di tempo". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla corsa dell'Inter verso l'obiettivo Scudetto . Nelle prossime tre partite l'Inter affronterà tre squadre alla portata ma sarà fondamentale non far calare l'attenzione già a partire dal match del Picco con lo Spezia.

"Conte non fa la corsa sugli altri e non guarda troppo avanti. Nella sua testa c’è solo lo Spezia. Il rischio stasera al Picco, dove sono caduti i cugini del Milan, è soffrire il ritmo della squadra di Italiano, che ha bisogno di punti per tirarsi fuori dai guai e ha una buona organizzazione. Ma questa Inter non teme niente. Solida, sicura, determinata. Magari non spettacolare, però pratica e concreta. Piena di qualità", spiega bene il Corriere della Sera che evidenzia come l'Inter non perda contro una neopromossa da settembre 2018 contro il Parma. Conte ha scelto di replicare la stessa formazione scesa in campo a Napoli con l'eccezione di Perisic al posto di Darmian.