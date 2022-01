EDICOLA CDS – Scudetto sospeso. Soltanto i casi Covid nel Venezia possono fermare l’Inter

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si fa il punto in casa Inter tra campo e mercato

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si fa il punto in casa Inter tra campo e mercato. Ecco come titola il quotidiano: "Scudetto sospeso. Soltanto i casi Covid nel Venezia possono fermare l'Inter. Gara in bilico, Inzaghi rischia di dover inseguire. Salirebbero a due i match da recuperare con un calendario molto congestionato. Milan e Napoli pronte ad approfittarne. Correa ko, Sensi resta".