Inter, seconda dose di vaccino e via al ritiro pre Europeo per Bastoni, Barella e Sensi

I tre calciatori nerazzurri in mattinata termineranno il processo di vaccinazione per poi partire alla volta della Sardegna

Terminata la stagione con le squadre di club, per molti calciatori è già tempo di pensare all'Europeo. Bastoni, Barella e Sensi, i tre calciatori dell'Inter presenti nella rosa provvisoria del ct Roberto Mancini, in mattinata si sottoporranno alla seconda dose di vaccino prima di partire alla volta della Sardegna, dove gli Azzurri svolgeranno la prima parte del ritiro.

I calciatori della Nazionale si sottoporranno questa mattina alla somministrazione della seconda dose del vaccino contro il Covid 19 presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e presso l’IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano) e nel pomeriggio raggiungeranno il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) per iniziare la preparazione in vista del Campionato Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Sono 33 gli Azzurri convocati da Roberto Mancini per questa prima fase del raduno, che prevede una seduta di allenamento al giorno da domani a giovedì e che si concluderà venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari al termine dell’amichevole con San Marino.