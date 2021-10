Inter, secondo ko nelle ultime 30: l’ultima rimonta subita 15 mesi fa contro…

Alcuni numeri dell'Inter dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio per 3-1 nell'anticipo dell'8° giornata di Serie A

L'Inter incappa nella prima sconfitta in campionato: 3-1 per la Lazio all'Olimpico in un match aperto dal rigore di Perisic e ribaltato nella ripresa dai biancocelesti, in gol con Immobile, Anderson e Milinkovic.