L'olandese potrebbe recuperare per la gara con la Roma, per il polacco servirà ancora un po'

"Oggi seduta di scarico per l'Inter, una seduta in cui bisogna subito resettare quanto accaduto contro il Bayern e accendere l'interruttore sul campionato dove si incontrerà una delle squadre più in forma del campionato". Così, a Skysport , Andrea Paventi ha raccontato l'allenamento di oggi dei nerazzurri che si è tenuto alla Pinetina all'indomani dalla partita contro il Bayern Monaco e della qualificazione alle semifinali di CL.

"Una gestione fatta sempre col bilancino per il mister. Nel lavoro di oggi sempre a parte Dumfries e Zielinski (ieri a San Siro con la squadra.ndr), si proverà a recuperare l'olandese tra la gara con la Roma e l'andata col Barcellona. Per il polacco servirà più tempo. A Bologna ci saranno rotazioni e starà a Inzaghi scegliere. Non ha mai lasciato indietro nessuno e ha bisogno di tutti: troveranno spazio in questo finale di stagione incredibile", ha aggiunto l'inviato.