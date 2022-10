Inter, segnali positivi. TS: “Paradossalmente col Sassuolo sarà più importante”

"Un segnale. Quello che tutti in casa nerazzurra invocavano da tempo e che è arrivato nella serata forse più affascinante, quella di Champions col Barcellona. Una vittoria che permette all’Inter di rimanere assolutamente in corsa nel girone, e su questo non ci sono dubbi, matematicamente parlando, ma adesso bisognerà capire se questo successo saprà riaccendere la scintilla nei giocatori nerazzurri visto che sabato si andrà a Reggio Emilia contro un Sassuolo caricato dalla rotonda affermazione sulla Salernitana e, per assurdo, i tre punti in campionato saranno ancora più importanti considerando la deludente posizione in classifica".