Inter, vittoria contro la Lazio per un segnale di forza al campionato: conquistare 3 punti…

"Un segnale al campionato. L’Inter vuole darlo domani sera all’Olimpico. Quello contro la Lazio, infatti, sarà il primo scontro diretto della stagione e, vincendolo, i nerazzurri confermerebbero concretamente di essere in prima fila nella corsa scudetto. Non che un altro risultato solleverebbe dubbi o metterebbe in discussione il ruolo della banda di Inzaghi. Tornare a Milano con i 3 punti, però, sarebbe una dimostrazione di solidità e concretezza, tagliando sull’evoluzione positiva del progetto. Che, per forza di cose è cambiato rispetto all’anno scorso, avendo (ri)messo Lukaku al centro dell’attacco, al posto di Dzeko".