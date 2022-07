Inter, ‘emergenza’ in difesa. E Inzaghi ha voluto mandare un messaggio alla società

Nell'amichevole di ieri sera con il Monaco, l'Inter ha faticato in particolare in difesa anche se la linea schierata da Inzaghi era sperimentale

"Per esempio, la sofferenza di Bellanova nella fase difensiva, crediamo per banali questioni di gambe. Sul secondo gol monegasco, Ben Yedder lo ha fulminato con un’accelerazione senza appello. Altro passo, altra tecnica. Sulla prima rete a sbagliare era stato D’Ambrosio, palla regalata a Ben Yedder, assist per Golovin e tanti saluti. Una fiera di sbagli e di omissioni, in ossequio al periodo: luglio è il mese più ingannevole dell’anno, sia nel bene sia nel male", precisa il quotidiano