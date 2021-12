Inter, segnali da Dumfries: “Ha finalmente mostrato cosa può combinare sulla fascia”

Fra le tante belle notizie che, per l'Inter, arrivano dopo il 3-0 inflitto alla Roma, di sicuro c'è anche l'ottima prestazione di Dumfries

Fra le tante belle notizie che, per l'Inter, arrivano dall'Olimpico dopo il 3-0 inflitto alla Roma, di sicuro c'è anche l'ottima prestazione di Denzel Dumfries. E non solo per lo splendido gol segnato in tuffo di testa. No, l'olandese, chiamato a una conferma dopo la buona gara giocata contro lo Spezia, ha mandato segnali importanti, come scrive Tuttosport: