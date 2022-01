Inter al lavoro per ripartire. A gennaio sei appuntamenti per la squadra di Inzaghi

L'Inter si prepara al ritorno in campo. Il cammino della squadra di Inzaghi ripartirà dalla sfida con il Bologna di Mihajlovic:

"Il 2022 nerazzurro verrà inaugurato dalla sfida di giovedì 6 gennaio, quando l'Inter sarà di scena al Dall'Ara nella sfida con il Bologna, valida per la 1ª giornata di ritorno in Serie A.

Agli ordini di Simone Inzaghi la squadra si è allenata al Suning Training Centre per preparare un gennaio che prevede, per l'Inter, sei appuntamenti: Bologna, Lazio, Atalanta e Venezia in campionato, Juventus in Supercoppa, Empoli in Coppa Italia", sottolinea Inter.it.