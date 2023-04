Giornale – Inter, sei capitani e nessun vero leader. Manca una figura che porti serenità

L'Inter non è in un buon momento, ma la gara di Champions di martedì in casa del Benfica potrebbe dare la svolta alla stagione

Andrea Della Sala

Momento complicato per l'Inter di Inzaghi. Il pareggio in casa della Salernitana ha complicato la corsa qualificazione alla prossima Champions. Ora serve una grande partita in casa del Benfica nell'andata dei quarti di Champions e poi riprendere il cammino anche in campionato.

"Almeno, quando era pazza dall'Inter ci si poteva aspettare un po' di tutto. Con l'arrivo di Conte però, questo aggettivo è finito in naftalina. Oggi guardando l'Inter l'unico aggettivo che viene in mente è apatica, perché la squadra di Inzaghi continua a galleggiare con difficoltà in questo stato di inerzia cronica, in cui si fa trasportare dal ciclo degli eventi senza riuscire a cambiare le cose a proprio vantaggio", riporta il Giornale.

"Di colpo, oltre all'aspetto tecnico, è mancata quella personalità che, in particolare quando non gira, ti permette comunque di centrare gli obiettivi. Non a caso c'è grande confusione anche sotto il punto di vista della leadership: troppi capitani (ben sei con la fascia quest'anno), ma ultimamente nessuno capace di caricarsi la squadra sulle spalle. Il problema è che nessuno, dall'allenatore alla vecchia guardia, sembra capace di portare un po' di serenità. Forse, per svoltare, servirebbe una grande prestazione e perché no, magari anche un po' pazza, in una partita cruciale", spiega il quotidiano.