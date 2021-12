Inter, tra assenze e turnover che segnale al campionato: “C’è questa sensazione”

Il commento del Corriere dello Sport alla prestazione di ieri dell'Inter di Simone Inzaghi contro lo Spezia

“Simone Inzaghi ci ha preso gusto e ha vinto la quarta gara consecutiva dopo la sosta, la terza in campionato. Da quando è a Milano non gli era ancora riuscito. Complice il pari del Napoli a Reggio Emilia, è a -2 dalla vetta, anche se ha davanti pure il Milan corsaro a Genova. Classifica a parte, la sua Inter ancora una volta ha trasmesso la sensazione di essere una squadra forte, quadrata e difficile da fermare anche in serate come ieri ovvero con cinque elementi infortunati (tre titolari: De Vrij, Darmian più Bastoni, out complice una gastroenterite accusata nella notte) e un turnover che ha relegato inizialmente in panchina Dzeko e Barella. Il segnale al campionato è chiaro: i nerazzurri fanno sul serio e sabato cercheranno di confermarlo all’Olimpico, contro l'amato ex Mourinho”, si legge.