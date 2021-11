CdS – Inter, da Venezia sensazione chiarissima. La scelta di Inzaghi funziona

I nerazzurri si impongono per 2-0 grazie ai gol di Calhanoglu e Lautaro e mettono pressione a Milan e Napoli

"Ci sono serate in cui non serve andare tanto per il sottile. Occorre invece conquistare il territorio con personalità e autorevolezza, per evitare brutte sorprese. L'Inter ha raggiunto l'obiettivo con relativa facilità. Senza luccicare, senza travolgere, ma con l'intelligenza di chi sta realizzando di essere ancora grande. Dopo le due vittorie entusiasmanti contro Napoli e Shakhtar, ha saltato l'ostacolo Venezia con la forza dell'ordinario ed è rimasta nella scia dello scudetto. La sensazione che arriva dalla Laguna è chiarissima: Milan e Napoli non potranno distrarsi mai perché il terzo incomodo, il campione in carica, non ha alcuna intenzione di cedere il titolo nobiliare".