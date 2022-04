Inter, il fastidio di Handanovic da non sottovalutare: le sensazioni per Udine

Samir Handanovic sì o no a Udine? La decisione verrà presa solo oggi dal portiere, Simone Inzaghi e il suo staff

“Della rivincita contro i criticoni avrebbe fatto volentieri a meno. Samir Handanovic è abituato ad essere sempre al centro delle polemiche, almeno negli ultimi anni. Vero, il riflesso forse non è più quello di un tempo, ma il fatto che nessun allenatore da quando c’è lui all’Inter ha mai pensato di farlo riposare anche in Coppa Italia è indice della tranquillità che garantisce Samir a tutto il reparto difensivo. Domani proverà a stringere i denti e rientrare in campo nella sua Udine: lì dove è diventato grande, Handa vuole riannodare il filo del discorso scudetto con la sua Inter. Il suo impiego resta comunque ancora molto incerto: il problema accusato nel pre partita di Bologna non è serio ma va trattato seriamente. Il fastidio all’addome non può essere sottovalutato, anche perché qualsiasi movimento porta a uno sforzo - più o meno intenso - della parte indolenzita. Samir e Inzaghi decideranno oggi, ma c’è ottimismo. Anche per “difendere” Radu, ancora scossa per la notte nera di Bologna”, si legge sul quotidiano.