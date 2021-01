Inter, sospiro di sollievo per Sensi. Recuperato Darmian, buone notizie da Vecino e Pinamonti

L’Inter di Antonio Conte prosegue la sua preparazione in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sull’infermeria nerazzurra:

“Sospiro di sollievo per Stefano Sensi. Il fastidio al polpaccio sinistro accusato mercoledì nel riscaldamento di Fiorentina-Inter, il match degli ottavi nel quale l’ex Sassuolo doveva tornare titolare a distanza di tre mesi e mezzo dall’ultima volta (il 30 settembre a Benevento), non lo costringerà di nuovo in infermeria: la risonanza magnetica che ha fatto ieri mattina ha escluso lesioni di fibre e dunque tutto porta a credere che domenica contro la Juventus possa essere a disposizione. Ieri, nel giorno libero della squadra, il centrocampista si è sottoposto alle terapie del caso con l’intento di smaltire l’affaticamento e oggi sarà nuovamente controllato dallo staff medico. Se non ci saranno controindicazioni, lavorerà sul campo e sarà agli ordini di Conte per il derby d’Italia.

[…] Darmian, dopo la forte botta all’ala iliaca sinistra rimediata a Roma, è in grado di recuperare e sarà un’alternativa, in caso di necessità, per entrambe le corsie laterali. Clinicamente guariti dai rispettivi infortuni anche Vecino e Pinamonti che già hanno fatto qualche allenamento con i compagni: entrambi, però, sono a corto di condizione e sarà Conte a inserirli nella lista dei convocati quando li riterrà pronti per dare il loro contributo“.