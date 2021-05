Inter, Sensi: “Filotto di successi dopo quello sulla Juve. Ci ha dato una spinta”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai canali ufficiali del club

Stefano Sensi ha individuato un momento in particolare della stagione dell'Inter che ha rappresentato la svolta per i nerazzurri. Queste le parole del centrocampista: "La vittoria contro la Juventus ci ha dato una grande spinta a livello psicologico, ci ha permesso di acquisire ancor più consapevolezza e di dare il via ad un filotto di successi".