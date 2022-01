Inter, nessun arrivo se parte solo Sensi. Per Kolarov una sola soluzione

Mercato in entrata chiuso per i nerazzurri, a meno di ulteriori cessioni: al momento l'unico addio è quello del centrocampista

Il mercato in entrata dell'Inter rimarrà chiuso: al momento, secondo Tuttosport, l'unica operazione prevista è la cessione in prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria, che non verrebbe comunque rimpiazzato. Lo scenario potrebbe cambiare solamente in un caso: "Oggi si chiuderà per un prestito di 6 mesi. Discorso ancora più netto per Aleksandar Kolarov, lui ormai da tempo fuori dai radar e con il contratto in scadenza: difficile pensare, in caso di addio, ad altre soluzioni che non siano la rescissione. Al momento, l'intenzione dell'Inter è quella di non prendere nessuno se dovesse partire il solo Sensi; nel caso in cui le uscite fossero un paio, gli orizzonti potrebbero cambiare".