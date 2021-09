Sensi, tenuta del ginocchio e psicologica da valutare: quando può tornare

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul centrocampista dell'Inter, attualmente ai box per infortunio e atteso in campo dopo la sosta

È attualmente l’unico indisponibile di casa Inter. Stiamo parlando di Stefano Sensi, fuori per infortunio e atteso in campo da Simone Inzaghi dopo la sosta per le nazionali. Ecco le novità dalla Gazzetta dello Sport sull’ex Sassuolo: “Sensi potrebbe fare il play basso, la mezzala, il trequartista e la seconda punta. Nel 3-5-1-1 disegnato da Inzaghi quando era squalificato Lautaro ha dato una grande mano svariando alle spalle di Dzeko. In tre giorni poi ha infastidito sia Mancini - che pure per lui stravede - con un tweet ingenuo sia i tifosi interisti con l’ennesimo stop. C’è anche la jella, perché con la Samp era appena entrato e ha lasciato la squadra in 10 negli assalti finali. Per una volta, un problema traumatico e non muscolare. La sostanza però resta. Dovrebbe tornare dopo la sosta, ma oltre alla tenuta del ginocchio andrà valutata quella psicologica di chi non gioca tre gare di seguito senza farsi male dai tempi del Sassuolo”.