Inter, Sensi migliora: oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Con la Lazio…

Il centrocampista nerazzurro oggi ha lavorato parzialmente in gruppo e Inzaghi potrebbe convocarlo per la gara contro i biancocelesti

Dopo l'infortunio al ginocchio (distrazione del collaterale), Stefano Sensi vede la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista potrebbe tornare a disposizione per la gara di sabato contro la Lazio. Sensi anche oggi ha lavorato parzialmente in gruppo, evitando però la partitella finale.