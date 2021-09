Sky – Sensi, il campanello d’allarme era già suonato: sospiro sollievo Inter

Buone notizie sul centrocampista nerazzurro, costretto nelle scorse ore a lasciare il ritiro della Nazionale

Un grande sospiro di sollievo in casa Inter sulle condizioni di Stefano Sensi . Lo stop in Nazionale ha allarmato in un primo momento i nerazzurri, ma poi le rassicurazioni sono arrivate dallo stesso giocatore, che si è fermato solo precauzionalmente.

Così Sky Sport sul suo stop: “Il campanello d'allarme in casa Inter aveva risuonato dopo l'ultimo problema fisico accusato in Nazionale, ma a rassicurare tutti ci ha pensato proprio lui, Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, che insieme ad altri compagni ha lasciato il ritiro dell'Italia dopo un risentimento al polpaccio nella rifinitura in vista della gara di questa sera valida per la qualificazione ai Mondiali contro la Lituania - nella quale avrebbe dovuto giocare titolare -, è tornato a Milano e ha fatto chiarezza sulle sue condizioni. Attraverso una story postata su Instagram, Sensi ha dato appuntamento al prossimo impegno della squadra di Inzaghi, quello in programma domenica 12 settembre alle 12:30 al Ferraris contro la Sampdoria”, si legge.