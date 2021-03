Ts – Sensi, Inter e i tre mesi della verità. Stima di Conte intatta, ma è evidente…

Mancini lo ha rilanciato, Conte lo aspetta: saranno tre mesi importanti per il futuro di Stefano Sensi

Roberto Mancini non ha avuto problemi a lanciare dal 1' Stefano Sensi nella vittoriosa trasferta di Sofia contro la Bulgaria. Come sottolinea Tuttosport , il c.t. azzurro, il centrocampista ha un peso specifico non indifferente. "Un paio di mesi di campionato, con l’Inter alla ricerca dello scatto finale da scudetto e con il centrocampista alla ricerca del doppio grande obiettivo, unire cioè il tricolore alla chiamata all’Europeo", sottolinea il quotidiano.

"In totale dunque i mesi della verità per lui saranno tre, quelli che porteranno a un’estate calda per stabilire il futuro del centrocampista. La stima nei confronti di Sensi da parte di Conte, esattamente come quella di Mancini, è rimasta intatta. Pare in ogni caso evidente quanto i prossimi mesi, dalla volta interista fino all’Europeo, avranno voce in capitolo futuro nell’Inter per Sensi. La Nazionale gli ha dato l’opportunità di rimettere nelle gambe minuti preziosi, così Conte potrà aggiungere una risorsa importante in questa fase determinante della stagione".