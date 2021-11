Inter, senti Dionisi: “Raspadori è sereno. Chi ha scritto che si lamenta…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Dionisi, su Giacomo Raspadori, attaccante della Nazionale nel mirino dell'Inter

"Chi ha scritto che si lamenta per aver giocato poco lo ha fatto per vendere i giornali - le parole riportate di Tuttomercatoweb -. Avesse chiesto a me o a Giacomo sarebbe stato smentito. Realmente non c'è niente di vero. Se è sereno chiedetelo a lui, io vi dico di sì. È bravo e ha il futuro nelle sue mani. Se parlate di lui è peggio per il Sassuolo e per il ragazzo, un classe 2000 che deve stare tranquillo".