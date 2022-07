Inter, senti Graziani: “Milenkovic per me è fortissimo, conosce bene la Serie A”

Le parole dell'ex calciatore: "Prenderei un altro calciatore che per me è fortissimo: Milenkovic. Lo vedo sempre, l'ho seguito con attenzione"

Intervenuto ai microfoni di Tele A, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del mercato del Napoli, con Kim che si allontana verso Rennes: "Se io giocassi ancora non avrei dubbi: andrei tutta la vita a Napoli. Chi ha dei dubbi deve essere accantonato. Piuttosto prenderei un altro calciatore che per me è fortissimo: Milenkovic. Lo vedo sempre, l'ho seguito con attenzione e farebbe al caso del Napoli. Nessuno è come Koulibaly, ma il centrale della Fiorentina conosce bene il campionato italiano e potrebbe fare bene anche in Campania".