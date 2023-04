EDICOLA / TS: Inter senza futuro oltre la Champions. Solo in otto sicuri di restare

"Napoli-Milan bollente", "Salvare il capitale Vlahovic", questi i principali titoli di TuttoSport in edicola oggi. Ma il quotidiano sportivo torinese parla anche dell'Inter di Inzaghi che non è stata raggiunta in classifica dall'Atalanta grazie a Cabral.

"Inter senza futuro oltre la Champions. Appena otto giocatori sono sicuri di restare. La rosa più vecchia e il secondo monte ingaggi: Zhang deve rifinanziarsi e i dubbi vanno ben al di là di Inzaghi". Quindi non solo l'allenatore nerazzurro non è sicuro di rimanere sulla sua panchina alla fine di questa stagione, ma anche diversi giocatori rischiano di non rimanere a Milano, specie se non si torna in CL nella prossima stagione.