Repubblica – Inter vincente ma brutta e senza idee. I cambi di Inzaghi hanno dato la scossa

"Brutta, lenta, spenta e senza idee per settanta minuti. Ma furiosa nella carica finale, innescata dai cambi di Inzaghi e dal fisiologico calo del Torino, sfiancato dal proprio stesso pressing. L’Inter, comprensibilmente fischiata nel primo tempo dai propri tifosi, ha artigliato tre punti pesantissimi: schiantarsi, dopo le sconfitte con Lazio, Milan e Bayern, sarebbe significato rischiare il naufragio. E invece no, grazie a una partita monumentale di Handanovic — che ha risposto al turno in panchina in Champions parando qualsiasi cosa — e alla decisiva zampata di Brozovic, innescato da Barella a due minuti dal novantesimo. La vittoria porta sollievo, ma non cancella la pena di un tempo e mezzo giocato come se l’obiettivo non fosse segnare ma portare a termine un certo numero di passaggi, come in spiaggia quando coi racchettonici si dice «cerchiamo di arrivare a cento»".