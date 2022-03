Guerin Sportivo: “Inter va valutata oltre le ultime impressioni. Questa squadra senza…”

Nessuna scelta drastica per Inzaghi contro la Salernitana, questa Inter cercherà nella continuità il cambio di marcia

Il Guerin Sportivo analizza il momento dell'Inter, con un attacco in difficoltà ("zero gol nelle ultime quattro partite disputate e adesso anche pochi tiri") e un centrocampo in calo fisico (" Barella non ce la fa più, Brozovic e Calhanoglu in difficoltà"). Nel mirino c'è già una nuova partita: "La scelta di Inzaghi, già venerdì sera contro la Salernitana, è quella fra scelte drastiche e una continuità che a questo punto della stagione ha portato ad un primo posto (virtuale) in classifica. La sua storia di allenatore, partita sul serio grazie all’involontario aiuto di Bielsa, dice che sceglierà la continuità, con qualche rilancio (Correa) al momento giusto".

"Non ci ricordiamo una squadra campione d’Italia che subito dopo lo scudetto abbia ceduto i suoi due giocatori migliori, ma all’Inter con Lukaku e Hakimi è successo esattamente questo: parliamo di uno degli attaccanti più forti del mondo (non in questo momento), partner ideale di Lautaro Martinez, e di uno di quei pochi esterni che senza bisogno di schemi spacchi le partite. Quando calano le condizioni atletiche e non si può più attingere al serbatoio del gioco, si entra in una zona in cui servono i colpi. Certo Lukaku e Hakimi sono partiti per motivi finanziari, se l’Inter ha ossigeno fino al 2023 il merito è anche della loro partenza. Tornando al campo, stiamo parlando della squadra che crea più situazioni pericolose in Serie A, secondo ogni indicatore (dai mitologici expected goal alle loro sofisticazioni con assist e altro), quindi di una squadra che va valutata oltre le ultime impressioni. Certo l’ultima è stata brutta", conclude il Guerin Sportivo.