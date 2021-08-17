Con la cessione di Romelu Lukaku, l'Inter avrà bisogno di trovare gol in altre zone del campo. Una di queste dovrà essere il centrocampo, che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter essere decisivo. Si legge su Tuttosport: "Sulle sponde di Dzeko dovranno entrare tutti i centrocampisti interisti che diventeranno finalizzatori, non solo suggeritori: Calhanoglu, Barella e Brozovic. Il croato è il capocannoniere dell’estate con 3 gol. Si presta bene a queste mansioni anche Vecino, spesso sottovalutato nelle ultime due stagioni alla Pinetina.

In realtà l’uruguaiano si è sempre fatto trovare pronto nei momenti decisivi, da quando veste la maglia nerazzurra. Ed è un calciatore che conosce come pochi i tempi degli inserimenti sotto porta. Caratteristiche determinante al via di un campionato dove non sarà più possibile affidarsi sulle doti uniche di Lukaku e Hakimi, due fenomeni rari a campo aperto. L’Inter dovrà lavorare in modo più collettivo. L’estate lo ha già dimostrato con un numero consistente di marcatori nelle amichevoli di luglio e agosto. Adesso la tendenza dovrà essere confermata nelle partite dove si fa sul serio".