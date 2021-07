Inter, Sepe sempre più lontano dal Parma: non partirà per il ritiro

Il portiere, obiettivo dell'Inter per il dopo Radu e il ruolo di vice Handanovic, non partirà per il ritiro estivo con il Parma

Alessandro De Felice

Luigi Sepe non partirà con il Parma per il ritiro di Castelrotto. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, l'estremo difensore è in uscita e non farà parte della rosa a disposizione di Enzo Maresca.

Secondo le ultime indiscrezioni, Sepe potrebbe sostituire Radu nella rosa dell'Inter e ricoprire nella prossima stagione il ruolo di vice Handanovic.