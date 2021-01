Inter, Serena: “Dzeko top. Ma c’è un grosso rischio che Lautaro non capirebbe”

E’ più viva che mai la possibilità di un approdo di Edin Dzeko all’Inter. Per la maggior parte degli addetti ai lavori e i tifosi, lo scambio con la Roma andrebbe a favorire il club nerazzurro, che metterebbe in organico un centravanti di livello assoluto. Non è di questo avviso Aldo Serena, ex centravanti, che su Twitter ha scritto: “Dzeko è ancora un top e a volte servirebbe la sua presenza in area. Il rischio di creare turbativa ad una delle coppie più belle è però concreto, anche perché Lautaro è giovane, sta facendo bene e non capirebbe. Mente, spirito, persone, il calcio non è subbuteo”.