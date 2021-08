Inter, servono due punte: si valutano solo profili dalla Serie A, ecco i nomi

La dirigenza nerazzurra cerca un sostituto di Lukaku, ma vorrebbe anche un altro attaccante per completare il reparto

Fabio Alampi

L'eventuale cessione di Romelu Lukaku mette l'Inter nelle condizioni di dover cercare un sostituto. Senza dimenticare che i nerazzurri già cercavano un'altra punta per completare il reparto. I nomi sulla lista della dirigenza interista, come scrive il Corriere dello Sport, arrivano tutti dalla Serie A: "In questo momento i due nomi forti sono quelli di Duvan Zapata e di Edin Dzeko, due piste non semplici per motivi diversi. L'Inter, però, di attaccanti ne cerca due (Pinamonti ha le valigie pronte): sul secondo resta da capire se sarà un'altra prima punta di peso (Scamacca in prestito con diritto "mascherato" era un'opzione forte e ci sono stati più contatti con il Sassuolo, ma è destinato alla Fiorentina che lo acquisterà) o una seconda punta.

[...] In generale l'Inter punta a rinforzare l'attacco con elementi che militano in Serie A perché non può permettersi di aspettare l'inserimento nel nostro torneo di una punta in arrivo dall'estero. A meno che non sia già stata nel nostro campionato e lo conosca. Riguardo al secondo rinforzo saranno necessarie diverse valutazioni. Le prime di natura economica: se Marotta e Ausilio compreranno Zapata, dovranno prendere l'altro attaccante spendendo poco. Sia che si tratti di un centravanti (Inzaghi stima sia Caicedo, che non rientra nei piani della Lazio, sia Petagna, che invece il Napoli non vuol far partire) sia una seconda punta (questa seconda opzione porterebbe a utilizzare a volte da "9" Martinez).

Se invece l'Inter si assicurasse Dzeko senza investire troppo sul cartellino (ipotesi, ripetiamo, complicata), allora avrebbe soldi da mettere sul tavolo. Potrebbe decidere di provare comunque a prendere Zapata e avrebbe due torri importanti. Oppure potrebbe andare alla ricerca di elementi con diverse caratteristiche: Inzaghi stravede per Correa che ha chiesto la cessione, ma per trattare il Tucu con Lotito servono tra i 30 e i 40 milioni. Altri nomi sul taccuino sono quelli di Muriel, se Zapata non si muoverà dall'Atalanta, Raspadori e del low cost Keita".