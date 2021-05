Inter, 10 anni fa la conquista della settima Coppa Italia: in gol Eto’o e Milito

Il 29 maggio 2011 i nerazzurri sconfissero 3-1 il Palermo nella finale dell'Olimpico: doppietta del camerunense e gol dell'argentino

I gol di Samuel Eto’o e il sigillo del Principe Diego Milito per alzare la settima Coppa Italia della storia nerazzurra. Il 29 maggio 2011 allo stadio Olimpico andava in scena la finale tra Inter e Palermo, una partita che i nerazzurri avevano conquistato dopo le vittorie contro Genoa, Napoli e la doppia semifinale con la Roma decisa dal gol di Stankovic all’andata e dalla rete di Eto’o nell’1-1 del ritorno al Meazza.

Il trionfo in Coppa Italia chiudeva una stagione fatta di alti e bassi, avviata con il successo nella Supercoppa Italiana, passata per la sconfitta in Supercoppa Europea e proseguita con la conquista del Mondiale per Club contro il Mazembe ad Abu Dhabi, nel mese di dicembre. Poi il cambio in panchina con l’arrivo di Leonardo a sostituire Benitez.