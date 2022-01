TS – Inter, la settimana degli annunci. Presto dialoghi per il rinnovo Inzaghi

In arrivo le notizie tanto attese dai tifosi nerazzurri e l'inizio dei lavori per il prolungamento del tecnico

Archiviato il pareggio di Bergamo, l'Inter torna a Milano per sistemare in pochi giorni due questioni su tutte. La prima, secondo TuttoSport: "È la settimana degli annunci. Steven Zhang , presente pure ieri a Bergamo (il presidente ha sciolto la riserva soltanto nel pomeriggio), officerà infatti il rinnovo di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin fino al 2025. Una mossa importante per dare ancora più forza al progetto e per testimoniare anche in modo tangibile la bontà del lavoro fatto".