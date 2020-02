GdS – Inter, quella del derby non è una settimana speciale: Conte da venerdì…

Si avvicina in casa Inter il derby con il Milan. La Gazzetta dello Sport scrive: “La settimana del derby non può essere speciale: se la tensione è sempre al top, non c’è bisogno di farla salire. Si spiega così la «scampagnata» di martedì a vedere l’Olimpia di basket, seguita peraltro ieri da una doppia seduta di allenamento intensa la mattina (con un lavoro sulla forza) e distesa nel pomeriggio, con torneo fra quattro squadre da sei dopo la parte tattica. Oggi c’è ancora qualche shooting fotografico da completare per i nuovi, da venerdì si entra, come ogni settimana, nella tre-giorni «no distrazioni». Zero interviste o appuntamenti pubblicitari per i giocatori, si pensa solo alla partita (da sabato in ritiro), e non solo perché è il derby. Affrontò quello d’andata dopo l’1-1 con lo Slavia e cercò di svoltare subito con un discorso tattico. «Era il mio primo derby, ci tenevo a fare bella figura», disse dopo la vittoria. Questo è il secondo, ma non cambierà granché. Non cambia mai granché: è il prezzo da pagare per cercare di essere sempre straordinari”.