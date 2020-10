Cattaneo: “Inter e Juve sfortunate in Champions? C’è differenza tra le prestazioni. Perché…”

A Skysport era nato un paragone tra la sfortuna dell’Inter nella gara contro lo Shakhtar e quella della Juventus contro il Barcellona. Ai bianconeri sono stati tolti i tre gol segnati da Morata perché segnati in fuorigioco. Quello dei nerazzurri era stato un pareggio dopo una gara caratterizzata da tanto possesso palla. Tante occasione create, due traverse colpite con Barella e Lukaku, un’occasione sbagliata a pochi passi dalla porta da Lautaro e un rigore non assegnato ai nerazzurri, ma che ci poteva stare sul belga.

Di questo tra le due partite ha parlato Marco Cattaneo sottolineando però: «C’è una differenza tra le prestazioni delle due formazioni italiane. L’Inter è stata sfortunata in una partita che avrebbe strameritato di vincere per le occasioni create. La Juventus non avrebbe meritato di portare neanche un punto a casa ieri sera».

(Fonte: SS24)