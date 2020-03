Inter, sfuma un giovane finlandese: c’è la firma col Chelsea, battuti nerazzurri e Juve

Il Chelsea supera la concorrenza di Inter e Juventus e mette le mani sul 16enne finlandese Jimi Tauriainen. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, i Blues hanno raggiunto l’accordo con il calciatore ora in forza all’HJK Helsinki per un contratto triennale.

Tauriainen, che in passato ha sostenuto provini proprio con Inter e Juventus, si trasferirà a Londra a partire dal prossimo 1° luglio. A confermare la notizia l’FC Wild, club nel quale il giovane ha mosso i primi passi nel mondo del calcio: “Jimi Tauriainen ha firmato un contratto triennale con il Chelsea ed entrerà a far parte del club il 1° luglio 2020. Jimi ha iniziato la sua carriera all’FC Wild nel 2009 all’età di cinque anni, giocandoci per sette anni prima di trasferirsi all’HJK Helsinki nel 2016 all’età di 12 anni“.