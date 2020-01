Inter, Marotta prepara lo sgambetto alla Juventus: sfida per Chong, contatti già avviati

Si profila un nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus: oggetto del contendere, Tahith Chong, talentuoso classe ’99 de Manchester United, in scadenza di contratto a giugno. Nei giorni scorsi l’agente del giocatore si è recato nella sede nerazzurra per parlare del suo assistito e, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista sta valutando l’ipotesi di intralciare i piani dei bianconeri, da tempo sul giocatore:

“Dopo Sanchez e Lukaku in estate, si avvicina sempre di più il terzo colpo proveniente da Manchester per l’Inter, che per l’estate sta anche valutando l’ipotesi di mettere sotto contratto Tahith Chong, talentino classe 1999 che piace molto alla Juve e che a giugno si svincolerà dal Manchester: nei giorni scorsi il suo agente è stato in visita nella sede nerazzurra, che valuta un eventuale sgambetto alla rivale”.