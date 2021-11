Champions League, Inter-Shakhtar: ecco dove vederla in tv

L'Inter si gioca la qualificazione agli ottavi di finale, mercoledì sera a San Siro affronta la squadra ucraina allenata da De Zerbi

MILANO – Dopo il successo casalingo contro il Napoli, l'Inter si prepara a tornare in campo per la Champions League nella gara di mercoledì 24 novembre alle 18:45 contro lo Shakhtar Donetsk, matchday 5 della fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022.

INTER-SHAKHTAR DONETSK, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Shakhtar Donetsk si disputerà mercoledì 24 novembre alle ore 18:45 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e Infinity +.

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/