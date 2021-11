Inter-Shakhtar, moviola CdS: ok non dare due rigori. Dubbi su un gol annullato

Due gol annullati e tanto altro ancora. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli episodi da moviola di Inter-Shakhtar Donetsk

“Pur all’interno di una direzione arbitrale nella quale ha tenuto alta, per tutta la partita, la soglia del fallo, Ovidiu Hategan si è dimenticato un cartellino giallo per Stepanenko. Nei minuti di recupero del primo tempo il capitano dello Shakhtar è entrato in ritardo su Dzeko, colpendolo su un piede. L’imprudenza era evidente e da sanzionare.

Due i rigori reclamati da Lautaro Martinez. Ma in entrambi casi è giusta la scelta di lasciar proseguire il gioco. Il contatto con Stepanenko nel primo tempo porta anche ad un testa a testa Lautaro-Marlon, ma non è nulla di punibile. Così come non è rigore il contatto con Dodo perché è l’attaccante dell’Inter ad allargare la gamba alla ricerca del fallo”, si legge.