Gds – Inter-Shakhtar, pagelle: il migliore è Lautaro, Young il peggiore. Gagliardini…

Il migliore è Lautaro, il peggiore Young. Il giorno dopo Inter-Shakhtar, la Gazzetta dello Sport promuove il Toro, per lui 6,5: “È il più pericoloso, la traversa in avvio è una giocata super, va molto alla conclusione. Gli resta l’amaro per una Champions che non riesce a godersi fino in fondo“.

5 invece per Ashley Young: “Lancia il contropiede dello Shakhtar per due volte. Troppo leggibile per gli avversari, Conte lo toglie per disperazione. L’impressione è che con difese avversarie, lui incida meno“. 5 anche per Gagliardini: “Spende un giallo, prende pure un mezzo rischio sempre nel primo tempo con un altro intervento. Non deve guardarsi le spalle, ma davanti combina poco“.

(Gazzetta dello Sport)