Inter-Shakhtar: il dato sugli spettatori presenti al Meazza

I tifosi nerazzurri sono arrivati numerosi allo stadio per assistere alla gara dei gironi di Champions League

L'Interaveva bisogno della spinta dei tifosi. Perché c'è da vincere contro lo Shakhtar, perché da troppo tempo contro gli ucraini lo zero a zero è il punteggio che si è visto più spesso e qualche volta ci è finita di mezzo la qualificazione. Questa sera è in ballo proprio quella: vincere in attesa della gara tra Sheriff e Real.