Bergomi: “Sheriff ben organizzato. L’Inter ha bisogno di trovare equilibrio”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato della partita contro i moldavi: la terza di questa nuova stagione di Champions

In sede di commento per Inter-Sheriff, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla sfida del Meazza, la terza di questa stagione di CL per i nerazzurri. L'ex capitano interista ha spiegato: «Sheriff sorpresa? Non lo è più, è una squadra che ha equilibrio, che ha forza fisica, è ben organizzata, corre molto, è offensiva e riparte bene. Non bisogna farsi sorprendere, attaccano anche con 5-6 giocatori. Giocano a memoria, bisogna stare attenti a sinistra, a Cristiano, ha un piede incredibile».