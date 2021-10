Inter-Sheriff, Cambiasso: “Conterà molto l’aspetto mentale. La parole di Marotta…”

Le parole dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sheriff

Presente negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha parlato di Inter-Sheriff a pochi minuti dal fischio d'inizio. Questo il commento dell'ex giocatore: "Non sarà un discorso di gambe, sarà più un discorso mentale. Le parole di Marotta sui rinnovi? Si è parlato tanto e Lautaro è ancora all'Inter. È una situazione che ogni giocatore valuta e come società mi sembra che sia una linea giusta. Vero che possono esserci delle situazioni economiche particolari, ma se un giocatore vuole restare la soluzione si trova. Stasera ci sono i presupposti per fare una buona partita, sono ottimista".